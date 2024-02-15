Beşiktaş ile Galatasaray, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı 15 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Maç SportsTV'den canlı olarak yayınlanacak.