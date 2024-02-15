Haberler Basketbol Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka heycanla bekleniyor. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 16:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş ile Galatasaray, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı 15 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Maç SportsTV'den canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sparta Prag! İşte muhtemel 11'ler: Galatasaray - Sparta Prag maçı hangi kanalda ve saat kaçta?
Başkan Erdoğan'dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHP'ye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar
İşte Buruk'un Prag maçı 11'i!
Beşiktaş'ta Santos'u korkutan rapor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Alagöz Holding farklı kazandı!
Fenerbahçe kupada turladı
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barrow ile yollar ayrıldı Barrow ile yollar ayrıldı 17:07
Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray Kadın Basketbol maçı ne zaman? 16:54
Rizespor'da F.Bahçe maçı hazırlıkları! Rizespor'da F.Bahçe maçı hazırlıkları! 16:52
F.Bahçe Alagöz Holding farklı kazandı! F.Bahçe Alagöz Holding farklı kazandı! 16:49
Köln - Werder Bremen maçı ne zaman? Köln - Werder Bremen maçı ne zaman? 16:45
Nice - Monaco maçı ne zaman? Nice - Monaco maçı ne zaman? 16:34
Daha Eski
Inter - Salernitana maçı ne zaman? Inter - Salernitana maçı ne zaman? 16:28
Torino - Lecce maçı ne zaman? Torino - Lecce maçı ne zaman? 16:26
Villarreal - Getafe maçı ne zaman? Villarreal - Getafe maçı ne zaman? 16:22
Göztepe - Manisa FK maçı ne zaman? Göztepe - Manisa FK maçı ne zaman? 15:59
F.Bahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları F.Bahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları 15:59
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 15:55