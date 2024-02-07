Beşiktaş Emlakjet 73-94 Hapoel Shlomo Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. haftasında İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'e 94-73 yenildi.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-23 önde bitiren Hapoel Shlomo Tel Aviv, devre arasına da 47-39 üstün gitti.
İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan İsrail temsilcisi, üçüncü periyodunu 69-55 önde geçtiği mücadeleden 94-73 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından grubu 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayan Beşiktaş Emlakjet, 8'li final turunda İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımıyla eşleşti.