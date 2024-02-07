Haberler Basketbol Beşiktaş Emlakjet 73-94 Hapoel Shlomo Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş Emlakjet 73-94 Hapoel Shlomo Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. haftasında temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet, İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 94-73 mağlup ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 23:46
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Beşiktaş Emlakjet 73-94 Hapoel Shlomo Tel Aviv (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. haftasında İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'e 94-73 yenildi.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-23 önde bitiren Hapoel Shlomo Tel Aviv, devre arasına da 47-39 üstün gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan İsrail temsilcisi, üçüncü periyodunu 69-55 önde geçtiği mücadeleden 94-73 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından grubu 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayan Beşiktaş Emlakjet, 8'li final turunda İspanya'nın Dreamland Gran Canaria takımıyla eşleşti.

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