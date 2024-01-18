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Eski G.Saraylı basketbolcu Dejan Milojevic hayatını kaybetti! Milojevic kimdir?

Galatasaray'da 2008-2009 sezonunda forma giyen eski Sırp basketbolcu Dejan Milojevic, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybetti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 09:52
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Eski G.Saraylı basketbolcu Dejan Milojevic hayatını kaybetti! Milojevic kimdir?

Galatasaray'da 2008-2009 sezonunda forma giyen 47 yaşındaki eski Sırp basketbolcu Dejan Milojevic, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Golden State Warriors'ta 2021'den itibaren yardımcı antrenörlük görevi yapan, 1977 doğumlu eski basketbolcu Milojevic, bir restoranda yemek yediği sırada fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Milojevic, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Golden State Warriors'un sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, "Dejan Milojevic'in ani vefatından dolayı yıkılmış durumdayız. Bu, Warriors'la ilişkisi olan herkes için şok edici ve trajik bir darbe. Ailesi, arkadaşları ve onunla çalışmaktan inanılmaz zevk alan hepimiz için inanılmaz derecede zor bir dönem" ifadeleri kullanıldı.

G.SARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "2008-2009 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden eski oyuncumuz ve NBA takımlarından Golden State Warriors'un asistan koçlarından Dejan Milojevic'in geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Dejan Milojevic'in ailesine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

DEJAN MILOJEVIC KİMDİR?

Dejan Milojevic, 1977 yılında Sırbistan'ın Belgrad kentinde dünyaya geldi. Basketbola 13 yaşında başlayan Milojevic, profesyonel kariyerinde Beovuk, FMP, Budućnost, Partizan, Pamesa Valensiya, Galatasaray ve Partizan formaları giydi.2012'den bu yana antrenörlük yapan eski basketbolcu, 2021 yılından bu yana NBA takımlarından Golden State Warriors'ta yardımcı antrenörlük görevini yürütüyordu.

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