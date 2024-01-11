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Sarunas farkı

İtoudis’in yerine gelen Sarunas Jasikevicus, Fenerbahçe’nin çehresini değiştirdi. Kanarya, 47 yaşındaki koçla çıktığı 11 maçın 10’unu kazandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Sarunas farkı

Sezona Dimitris İtoudis yönetiminde başlayan Fenerbahçe Beko, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında başantrenör değişikliğine gitmiş ve Yunan koçun yerine takımın başına Sarunas Jasikevicius'u getirmişti. Sarılacivertliler, Litvanyalı koç önderliğinde adeta yeniden şaha kalktı. 14 Aralık'ta imzayı atan Jasikevicius, Fenerbahçe'nin başında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ve THY Euroleague'de toplamda 11 maça çıktı. Sarunas önderliğindeki Kanarya, bu maçların 11'ini kazandı, sadece 1'ini kaybetti.

OBRADOVİC'İ DE DEVİRDİ

Litvanyalı antrenörle sarılacivertliler, ligde, 4'te 4 yaptı ve bu maçlarda 95.75 sayı ortalaması yakalarken, potasında ise 68.75 sayı gördü. Euroleague'de de 7 maçın 6'sını kazanan Fenerbahçe, sadece Kızılyıldız'a mağlup oldu. Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla Euroleague'de play-off hattına yükselen sarı-kanarya, İtoudis yönetiminde 80.76'lık sayı ortalaması yakalarken, Jasikevicius'la bunu 88.85'e yükseltti. Sarunas'ın takımı son olarak Fenerbahçe'nin eski başanatrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı geçmeyi başarmıştı.

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