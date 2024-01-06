Haberler Basketbol ASVEL'de başantrenör Pozzecco dönemi sona erdi!

ASVEL'de başantrenör Pozzecco dönemi sona erdi!

Basketbol THY Avrupa Ligi ekiplerinden ASVEL, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığı ve yerine yardımcısı Pierric Poupet'nin getirildiği kaydedildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 16:44
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ASVEL'de başantrenör Pozzecco dönemi sona erdi!

Basketbol THY Avrupa Ligi ekiplerinden ASVEL, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığı ve yerine yardımcısı Pierric Poupet'nin getirildiği kaydedildi.

Bu sezon ikinci kez başantrenör değişikliğine giden Fransız ekibi, sezona Jonathan Parker ile başlamıştı.

ASVEL, Avrupa Ligi'ndeki 10 maçlık mağlubiyet serisine iki gün önce Zalgris Kaunas'ı yenerek son vermişti.

Bu sezon 3 galibiyet, 16 mağlubiyet yaşayan Fransız temsilcisi, 17. sırada yer alıyor.

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