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Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada 18. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 21:41 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 22:15
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Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turnuvada 18. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor.

Bu karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 26-18 Kızılyıldız

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 35-34 Kızılyıldız

3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 57-57 Kızılyıldız

4. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 60-64 Kızılyıldız

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı TSİ 20.45'te başladı. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.

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