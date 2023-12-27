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Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka heycanla bekleniyor. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 16:10
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Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Maç SportsTV'den canlı olarak yayınlanacak.

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