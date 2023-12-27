Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı 27 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Maç SportsTV'den canlı olarak yayınlanacak.
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