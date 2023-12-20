Haberler Basketbol Fenerbahçe Alagöz Holding 71-65 Casademont Zaragoza (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Alagöz Holding 71-65 Casademont Zaragoza (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 10. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding konuk ettiği Casademont Zaragoza'yı 71-65 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 19:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Alagöz Holding 71-65 Casademont Zaragoza (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 10. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 71-65 mağlup etti.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 28-14 önde kapatan sarı-lacivertli ekip, devreye ise 44-30 üstün girdi.

Dengede geçen maçın üçüncü çeyreğini 11 sayı önde geçen Fenerbahçe, salondan da 71-65 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla grupta 10. maçında 9. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü. İspanyol temsilcisi ise 3. yenilgisini aldı.

DİĞER
Kayserispor Fenerbahçe canlı izle şifresiz Bein Sports izle | KS - FB maçı canlı izle şifresiz linki
Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreninde önemli açıklamalar
İsmail Kartal'dan kırmızı kartlar için açıklama!
Buruk'tan Davinson ve Zaha sözleri! "Sakatlıkları..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
FIBA Kızlar Dünya Sıralaması belli oldu! Türkiye...
Beşiktaş'ın konuğu Zabiny Brno!
MEB ara tatil anket sonuçları belli oldu mu? 2. dönem ara tatil ne zaman? ARA TATİL KALDIRILACAK MI?
Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Sertifika Programı e-DEVLET | KVKK Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"En azından 1 puan alabilirdik!" "En azından 1 puan alabilirdik!" 20:19
Nelsson G.Saray tarihine geçti! Nelsson G.Saray tarihine geçti! 20:16
Ali Çamlı: Hakemler düşmanımız değil! Ali Çamlı: Hakemler düşmanımız değil! 20:12
Beşiktaş Alanyaspor maçına hazır Beşiktaş Alanyaspor maçına hazır 20:04
Fenerbahçe'de Batshuayi şov! Dzeko'yu aratmadı Fenerbahçe'de Batshuayi şov! Dzeko'yu aratmadı 20:04
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI Antalyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI 19:57
Daha Eski
İsmail Kartal'dan kırmızı kartlar için açıklama! İsmail Kartal'dan kırmızı kartlar için açıklama! 19:47
F.Bahçe evinde Zaragoza'yı devirdi! F.Bahçe evinde Zaragoza'yı devirdi! 19:41
Buruk'tan Davinson ve Zaha sözleri! "Sakatlıkları..." Buruk'tan Davinson ve Zaha sözleri! "Sakatlıkları..." 19:35
İsmail Kartal'dan Mert Hakan'a sert tepki! İsmail Kartal'dan Mert Hakan'a sert tepki! 19:28
Altay 3 puanı hatırladı! Altay 3 puanı hatırladı! 19:13
F.Bahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu derbide yok F.Bahçe'de şok gelişme! Yıldız oyuncu derbide yok 19:02