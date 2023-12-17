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Fenerbahçe Beko 99-71 Türk Telekom (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 99-71 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 20:17
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Fenerbahçe Beko 99-71 Türk Telekom (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Hayes'in 3. dakikadaki üç sayılık basketiyle 9-2 öne geçti. Mola dönüşü toparlanan Türk Telekom, 8. dakikada Alfred'in smacıyla farkı 2 sayıya çekti: 17-15. Kalan bölümde savunma sertliğini artıran sarı-lacivertliler, hücumda da etkili oldu ve çeyreği 26-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de etkili giren ev sahibi ekip, Dorsey önderliğinde bulduğu sayılarla 16. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 41-24. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 46-28 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken, Melih Mahmutoğlu ile üst üste sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 24. dakikada farkı 20 sayıya yükseltti: 55-35. Son periyoda 71-48 üstün giren sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 99-71 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Dorsey 19, Melih Mahmutoğlu ise 18 sayıyla oynadı. Konuk ekip adına en skorer isim 16 sayı kaydeden Enoch oldu.

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