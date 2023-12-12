Beşiktaş Emlakjet deplasmanda Prometey Slobozhanske ile karşılaşacak

BKT EuroCup'ın 11. haftasında temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet, Letonya temsilcisi Prometey Slobozhanske'nin konuğu oluyor.
Arena Riga'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Grupta şu ana kadar oynadığı 10 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor.
Oynadığı 10 maçta 5 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Prometey Slobozhanske grupta altıncı sırada yer alıyor.
İki ekip grup maçlarının ikinci haftasında İstanbul'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini 92-70 mağlup etmeyi başarmıştı.