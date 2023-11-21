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Telekom Basket - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Bursaspor ile Telekom Basket karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Telekom Basket - Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 16:30 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 16:50
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Telekom Basket - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. 4. hafta maçında temsilcimiz Bursaspor, Almanya temsilcisi Telekom Basket ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Telekom Basket - Bursaspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TELEKOM BASKET - BURSASPOR BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Telekom Basket - Bursaspor basketbol maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:00'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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