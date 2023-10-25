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Türk Telekom 78-91 Ratiopharm Ulm (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 4. haftasında Türk Telekom, sahasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımına 91-78 yenildi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 23:26
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Türk Telekom 78-91 Ratiopharm Ulm (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 4. haftasında Türk Telekom, sahasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımına 91-78 yenildi.

Mücadeleye iyi başlayan Türk Telekom, periyodun ilk 3 dakikasına 9-3 önde girdi. Bu dakikadan sonra her iki takımda hücumda etkili oynarken, ilk periyot Türk Telekom'un 21-16 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyoda iyi başlayan konuk ekip, 13. dakikada 26-26 eşitliği yakaladı. Etkili oyununu sürdüren Ratiopharm Ulm, 17. dakikada farkı 9 sayıya (28-37) çıkardı. İyi oyunuyla bu periyotta 29 sayı atan, uyguladığı katı savunmayla Türk Telekom'a 12 sayı imkanı tanıyan konuk ekip, soyunma odasına 45-33 önde gitti.

Üçüncü periyoda geçiş hücumlarından bulduğu sayılarla 4-0'lık seriyle başlayan konuk ekibe, 8-0'la karşılık veren Türk Telekom, 23. dakikada farkı 8 sayıya (43-51) indirdi. Bu dakikadan sonra iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, üçüncü periyot Ratiopharm Ulm'un 69-58 üstünlüğüyle sona erdi.

Final periyoduna iki takımda katı savunma yaparak başlarken, 33. dakika konuk ekibin 71-64 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra daha etkili olan Türk Telekom, Palmer, McDuffie ve Enoch'un sayılarıyla mücadelenin bitimine 5 dakika kala farkı 3'e (71-74) indirdi. Son dakikaları iyi oynayan Ratiopharm Ulm mücadeleyi 91-78 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'nda üçüncü yenilgisini alırken, Alman ekibi Ratiopharm Ulm, üçüncü galibiyetini elde etti.

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