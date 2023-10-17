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Ergin Ataman gözüne 3 Türk ismi kestirdi

Adanolu Efes'ten ayrıldıktan sonra Yunan kulübü Panathinaikos'un yolunu tutan tecrübeli antrenör Ergin Ataman, takımına transfer etmek için gözüne 3 türk ismi kestirdi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 16:03 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 16:35
Ergin Ataman gözüne 3 Türk ismi kestirdi

THY EuroLeague takımlarından Panathinaikos'un başkanı ve aynı zamanda başkanı olan Dimitris Giannakopoulos, deneyimli başantrenör Ergin Ataman'ın isteği üzerine 1 transfer için 2 milyon euro maaş bütçesi ayırmış durumda.

Yunanistan'ın Sportfm'in derlediği habere göre; Ergin Ataman, NBA'den ayrılacak bir yıldız basketbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. İlerleyen günlerde NBA takımları, kadrolarında yer almayan isimleri netleştirecek ve tahminen 150 oyuncu boşa çıkacak.

Ergin Ataman'ın özellikle 2-3 pozisyon için transfer düşündüğü ve Türk oyuncular Furkan Korkmaz, Onur Alp Bitim ve Cedi Osman'ın durumlarına göre bir karara varacağı kaydedildi.

İLK 2 HAFTADA 1 GALİBİYET

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, THY EuroLeague'in ilk müsabakasında Olympiakos'a yenilmiş, ikinci haftada ise Bayern Münih'i mağlup etmişti.

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