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Fenerbahçe Alagöz Holding 114 - 48 Hatay Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5’inci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 66 sayı farkla 114-48 mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 21:29 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 21:39
Fenerbahçe Alagöz Holding 114 - 48 Hatay Büyükşehir Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 66 sayı farkla 114-48 mağlup etti.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler ilk çeyreği 28-20, devreyi ise 60-31 üstün kapattı. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe üçüncü periyodu 82-39, karşılaşmayı da 114-48 önde tamamladı.

Sarı-lacivertli takımda 8 oyuncu çift hanelere ulaşırken 16 sayıyla Tilbe Şenyürek takımının en skorer ismi oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyespor'da ise Alexis Renee Tolefree 20 sayıyla maçın en çok sayı atan oyuncusu olsa da farklı mağlubiyeti engelleyemedi.

Fenerbahçe, bu sonuçla ligde 5'te 5 yaparken, bir maçı eksik konuk ekip ise 4'üncü kez sahadan yenik ayrıldı.

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