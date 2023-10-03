Larkin 5 maç!

Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Larkin'in 5 maç men cezasını onadı. Anadolu Efes, oyuncuları Shane Larkin'e, TBF Disiplin Kurulu tarafından 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle verilen 5 maç men cezasının onandığını açıkladı.
SporBakanlığı Tahkim Kurulu, Larkin'in 5 maç men cezasını onadı. Anadolu Efes, oyuncuları Shane Larkin'e, TBF Disiplin Kurulu tarafından 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle verilen 5 maç men cezasının onandığını açıkladı.