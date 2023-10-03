Haberler Basketbol Larkin 5 maç!

Larkin 5 maç!

Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Larkin'in 5 maç men cezasını onadı. Anadolu Efes, oyuncuları Shane Larkin'e, TBF Disiplin Kurulu tarafından 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle verilen 5 maç men cezasının onandığını açıkladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 06:50
Larkin 5 maç!
Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Larkin'in 5 maç men cezasını onadı. Anadolu Efes, oyuncuları Shane Larkin'e, TBF Disiplin Kurulu tarafından 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle verilen 5 maç men cezasının onandığını açıkladı.
DİĞER
Son dakika haberi: UEFA'dan tarihi karar! Şampiyonlar Ligi sona mı eriyor?
PKK'nın uyuyan hücrelerine 18 ilde eş zamanlı operasyon: Çok sayıda şüpheli yakalandı
Buruk: Herkes herkesi yenebilir!
Buruk ManU'yu yenerse tarih yazacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manisa'da start
Tahkim Kurulu'ndan Larkin'e kötü haber!
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
METEOROLOJİ'DEN 17 İLDE ALARM! Uzmanlar son kez uyardı (Hava durumu 3 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Okan Buruk'un ManU'yu imha planı! İşte Okan Buruk'un ManU'yu imha planı! 00:43
Buruk: Herkes herkesi yenebilir! Buruk: Herkes herkesi yenebilir! 00:17
Altay'dan G.Saray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..." Altay'dan G.Saray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..." 00:17
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi karar! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi karar! 00:17
Kayseri'den beraberlik çıktı! Kayseri'den beraberlik çıktı! 00:17
Erik ten Hag'dan flaş Altay açıklaması! Erik ten Hag'dan flaş Altay açıklaması! 00:17
Daha Eski
F.Bahçe'den 1 yıllık imza! F.Bahçe'den 1 yıllık imza! 00:17
İmzalar peş peşe! 3 yıldız birden... İmzalar peş peşe! 3 yıldız birden... 00:17
G.Saray'da şok gelişme! Hakim Ziyech... G.Saray'da şok gelişme! Hakim Ziyech... 00:17
Arda için şok iddia! Ocak ayında... Arda için şok iddia! Ocak ayında... 00:17
G.Saray'ın İngiltere kafilesi belli oldu! G.Saray'ın İngiltere kafilesi belli oldu! 00:17
İşte Ziraat Türkiye Kupası maç programı! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç programı! 00:17