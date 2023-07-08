Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Kostas Sloukas'ı kadrosuna kattı

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, Olympiakos'tan ayrılan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kariyerinde Fenerbahçe ve Olympiakos'ta oynayan Sloukas, biri sarı-lacivertlilerde olmak üzere 3 kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli basketbolcu, Yunanistan'da 4, Türkiye'de ise 3 kez lig şampiyonluğu elde etti.

Sloukas, geçen sezon Olympiakos formasıyla final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde 11 sayı, 5,6 asist ve 2,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.