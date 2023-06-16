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Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EuroBasket 2023 Kadınlar

A Kadın Milli Takım'ımız FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 10:00
Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EuroBasket 2023 Kadınlar

EuroBasket Kadınlar 2023'te heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgil tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Kadın Milli Takım'ımız FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ikinci maçında 16 Haziran Cuma günü Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanacak karşılaşma, TSİ 13.15'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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