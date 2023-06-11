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Kayseri Basketbol Claudia Cuic’in transferini açıkladı!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol, Romanyalı Claudia Cuic’in transferini duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 18:06
Kayseri Basketbol Claudia Cuic’in transferini açıkladı!

Geçen sezon kümede kalmayı son hafta garantileyen Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kayseri Basketbol, yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. İç transferde Feray Dalkılıç ve Sevgi Tonguç ile sözleşme yenileyen Kayseri ekibi yerli oyunculardan Ayşegül Günay Aladağ, Nazlı Bircan Gökdemir, Fatmanur Karakaya, Merve Arı, Damla Gezgin'i transfer ettiğini duyurmuştu. Sarı kırmızılılar bugün de dış transferde Romanyalı Claudia Cuic'i kadrosuna kattığını duyurdu. 1.82 boyundaki uzun forvet son olarak Bursa Uludağ Basketbol'da forma giymişti.

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