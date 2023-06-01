Haberler Basketbol Türk Telekom 91-77 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türk Telekom 91-77 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Türk Telekom, ağırladığı Galatasaray Nef'i 14 sayı farkla 91-77 yenerek yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 20:03 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 20:05
Türk Telekom 91-77 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Türk Telekom, ağırladığı Galatasaray Nef'i 14 sayı farkla 91-77 yenerek yarı finale yükseldi.

Seriyi 2-1 kazanan başkent ekibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu. Türk Telekom, bu sezon iç sahada oynadığı 17. maçını da galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmaya dış şut isabetleriyle başlayan Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 15-10 önde geçti. Başkent temsilcisi, Bouteille ve Erkan Yılmaz'ın sayılarıyla 7. dakikada farkı çift hanelere (23-12) çıkardı. Galatasaray Nef, dış şutlarla farkı eritse de Türk Telekom ilk çeyreği 25-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmada kaptığı toplarla hızlı hücuma çıkıp sayılar bulan Türk Telekom, 15. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkarmayı başardı: 38-27. Mavi-beyazlılar, üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 48-40 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Potaya giderek sayılar üreten başkent ekibi, 27. dakikada farkı 13'e kadar çıkarttı: 58-45. Türk Telekom, final periyoduna 9 sayılık avantajla, 64-55 önde girdi.

Son çeyrekte Taylor'un sayılarıyla farkı yükselten Türk Telekom, son 4 dakikaya 82-69 önde girmeyi başardı. Türk Telekom, sahadan 91-77'lik galibiyetle ayrılarak yarı finalist oldu.

DİĞER
Laz Ziya'nın kızının son hali sosyal medyada gündem oldu! Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya'nın kızı Meral Müge Ulusoy’a yıllar dokunmamış!
İbrahim Tatlıses bebek müjdesiyle havalara uçtu! 71 yaşındaki İmparator'a 10'uncusu geliyor! Cinsiyeti belli mi?
Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam...
Cimbom'da 10 numara seferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Beko yarı finalde!
F.Bahçe Beko yarı finalde!
AYT çıkmış sorular ve çözümleri PDF
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ı deviren Türk Telekom yarı finalde! G.Saray'ı deviren Türk Telekom yarı finalde! 20:02
Zaha transferinde sıcak gelişme! Zaha transferinde sıcak gelişme! 19:43
Spalletti Serie A'da yılın teknik direktörü seçildi! Spalletti Serie A'da yılın teknik direktörü seçildi! 19:36
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI 19:30
Fırtına yıldız isme veda etti! Fırtına yıldız isme veda etti! 19:22
Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü! 18:50
Daha Eski
Hakan Reçber'den altın madalya başarısı! Hakan Reçber'den altın madalya başarısı! 18:42
Nafia Kuş'tan altın madalya! Nafia Kuş'tan altın madalya! 18:27
Süper Lig devlerinden Hazard savaşı! Süper Lig devlerinden Hazard savaşı! 18:20
F.Bahçe'nin derbi mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin derbi mesaisi sürüyor! 17:51
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi devam ediyor Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi devam ediyor 17:43
Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam... Kanarya'ya Bruma piyangosu! Önerilen rakam... 16:38