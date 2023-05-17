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Fenerbahçe'den ayrılan Olcay Çakır'ın yeni takımı açıklandı!

Fenerbahçe Alagöz Holding'den ayrılan milli basketbolcu Olcay Çakır Turgut, İspanya Kadın Basketbol Ligi ekiplerinden Avenida'ya transfer oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 15:23
Fenerbahçe'den ayrılan Olcay Çakır'ın yeni takımı açıklandı!

Fenerbahçe Alagöz Holding'den ayrılan milli basketbolcu Olcay Çakır Turgut, İspanya Kadın Basketbol Ligi ekiplerinden Avenida'ya transfer oldu.

İspanyol ekibi, 29 yaşındaki oyun kurucunun transferini Türkçe "Hoş geldin Olcay" ifadesiyle sosyal medya hesabından duyurdu. Milli basketbolcu da görüntülü mesajında, yeni takımında oynamak için sabırsızlandığını söyledi.

Olcay Çakır Turgut, geçen sezon Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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