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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 28. hafta maçlarıyla devam edecek. Ligde haftanın açılış maçın yarın saat 19.00'da Gaziantep Basketbol ile Anadolu Efes arasında Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 12:08 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 12:09
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 28. hafta maçlarıyla devam edecek.

Ligde haftanın açılış maçın yarın saat 19.00'da Gaziantep Basketbol ile Anadolu Efes arasında Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 28. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

19.00 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Ahmet Cömert)

6 Mayıs Cumartesi:

13.00 Galatasaray Nef-Ayos Konyaspor Basketbol (Sinan Erdem)

15.30 TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa (TOFAŞ)

18.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

7 Mayıs Pazar:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Muradiye)

15.30 Beşiktaş Emlakjet-Frutti Extra Bursaspor (Akatlar)

18.00 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)

8 Mayıs Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker)

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