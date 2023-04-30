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Anadolu Efes'li basketbolcu Bryant Dunston taburcu edildi

Son dakika spor haberi: Cumartesi günü ciddi bir trafik kazası geçiren Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Bryant Dunston, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 15:14 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 15:33
Anadolu Efes'li basketbolcu Bryant Dunston taburcu edildi

Anadolu Efes'te forma giyen ABD'li oyuncu Bryant Dunston, cumartesi günü Florya'da kaza geçirdi. Dunston, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Deneyimli basketbolcu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün ciddi bir trafik kazası geçiren oyuncumuz Bryant Dunston'ın yapılan tetkikler neticesinde vücudunun birçok bölgesinde sıyrık ve kesik bulunduğu tespit edilmiştir.

Bir gün boyunca müşahede altında tutulan oyuncumuzun başka bir sorunu olmadığı anlaşılmış ve kendisi bugün taburcu edilmiştir.

Tekrar geçmiş olsun Bryant!

Get well soon Cap!

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Korkutan kaza! Efesli yıldız hastaneye kaldırıldı
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