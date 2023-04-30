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Darüşşafaka Lassa 100-93 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Lassa, Beşiktaş Emlakjet'i normal süresi 82-82 eşitlikle biten maçın uzatma bölümünde 100-93 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 16:14
Darüşşafaka Lassa 100-93 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Lassa, Beşiktaş Emlakjet'i normal süresi 82-82 eşitlikle biten maçın uzatma bölümünde 100-93 mağlup etti.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Can Mavisu, Hüseyin Çelik, Çağlar Özkan

Darüşşafaka Lassa: Olaseni 10, Starks 6, Ercan Osmani 4, McCullough 22, Doğuş Özdemiroğlu 30, Eray Büyükcangaz, Can Korkmaz 4, Canberk Kuş 4, Mooney 11, Hakan Sayılı, White 9

Beşiktaş Emlakjet: Freeman 26, Cartwright 26, Burak Can Yıldızlı 7, Samet Yiğitoğlu 1, Sokolowski 12, Whitehead 1, Usher 16, Emir Adıgüzel, Egemen Güven 4

1. Periyot: 23-28

Devre: 48-48

3. Periyot: 67-76

Normal süre: 82-82

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