Darüşşafaka Lassa 100-93 Beşiktaş Emlakjet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Lassa, Beşiktaş Emlakjet'i normal süresi 82-82 eşitlikle biten maçın uzatma bölümünde 100-93 mağlup etti.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Can Mavisu, Hüseyin Çelik, Çağlar Özkan
Darüşşafaka Lassa: Olaseni 10, Starks 6, Ercan Osmani 4, McCullough 22, Doğuş Özdemiroğlu 30, Eray Büyükcangaz, Can Korkmaz 4, Canberk Kuş 4, Mooney 11, Hakan Sayılı, White 9
Beşiktaş Emlakjet: Freeman 26, Cartwright 26, Burak Can Yıldızlı 7, Samet Yiğitoğlu 1, Sokolowski 12, Whitehead 1, Usher 16, Emir Adıgüzel, Egemen Güven 4
1. Periyot: 23-28
Devre: 48-48
3. Periyot: 67-76
Normal süre: 82-82