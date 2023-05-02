Haberler Basketbol EuroCup'ta normal sezonun MVP'si Türk Telekom'dan Jerian Grant oldu!

EuroCup'ta normal sezonun MVP'si Türk Telekom'dan Jerian Grant oldu!

7DAYS EuroCup’ta normal sezonun “En Değerli Oyuncusu” temsilcimiz Türk Telekom’da başarılı bir sezon geçiren Amerikalı guard Jerian Grant oldu. İşte haberin detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 16:08
EuroCup'ta normal sezonun MVP'si Türk Telekom'dan Jerian Grant oldu!

7DAYS EuroCup'ta ödüller sahibini bulmaya devam ediyor. Avrupa basketbolunun iki numaralı turnuvasında sezonun en değerli oyuncusu Türk Telekom'dan Jerian Grant oldu.

PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALDI

Türk Telekom forması ile EuroCup'ta 21 maçta forma terleten Amerikalı guard 21 maçta forma giydiği Ankara ekibinin forması ile; 14.8 sayı, 6.2 ribaunt, 3.0 ribaunt, 1.3 top çalma ortalamaları ile takımının final yolcuğunda büyük rol oynadı.

BÜYÜK FİNAL MERAKLA BEKLENİYOR

Temsilcimiz Türk Telekom yarın akşam saatler 22.00'u gösterirken EuroCup şampiyonluğu için İspanyol ekibi Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf önümüzdeki sezon için EuroLeague bileti almış olacak.

DİĞER
SON DAKİKA: Ve Ronaldı ayrılıyor! Al Nassr'da deprem... | Yeni görevi yeni takımı için bomba iddia
SON DAKİKA: Yılmaz Morgül’den kahreden haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte hastaneden ilk kare ve son sağlık durumu...
Taraftarın gözdesiydi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık
Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türk Telekom şampiyonluk için sahada!
Daçka Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
12. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DEVAMSIZLIK KARARI
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 2 Mayıs
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türk Telekom'dan Jerian Grant'a büyük onur! Türk Telekom'dan Jerian Grant'a büyük onur! 16:08
Taraftarın gözdesiydi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık Taraftarın gözdesiydi! Beşiktaş'ta flaş ayrılık 15:47
Partizan - Real Madrid maçı saat kaçta? Partizan - Real Madrid maçı saat kaçta? 15:47
R. Madrid'de Kroos hakkında flaş karar! R. Madrid'de Kroos hakkında flaş karar! 15:26
F.Bahçe Sivasspor maçına hazır! F.Bahçe Sivasspor maçına hazır! 15:10
Tribünde lider Beşiktaş! Tribünde lider Beşiktaş! 15:01
Daha Eski
Fırtına Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü Fırtına Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü 14:38
Galatasaray taraftara açık antrenman ne zaman? Saat kaçta? Biletli mi? | GS İDMAN Galatasaray taraftara açık antrenman ne zaman? Saat kaçta? Biletli mi? | GS İDMAN 14:21
Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:02
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Kötü haber... F.Bahçe'de sakatlık şoku! Kötü haber... 14:02
Ronaldo Al Nassr'dan ayrılıyor! Real Madrid... Ronaldo Al Nassr'dan ayrılıyor! Real Madrid... 13:52
Embiid'siz 76ers Celtics'i deplasmanda yendi Embiid'siz 76ers Celtics'i deplasmanda yendi 11:08