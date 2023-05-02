EuroCup'ta normal sezonun MVP'si Türk Telekom'dan Jerian Grant oldu!

7DAYS EuroCup'ta ödüller sahibini bulmaya devam ediyor. Avrupa basketbolunun iki numaralı turnuvasında sezonun en değerli oyuncusu Türk Telekom'dan Jerian Grant oldu.

PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALDI

Türk Telekom forması ile EuroCup'ta 21 maçta forma terleten Amerikalı guard 21 maçta forma giydiği Ankara ekibinin forması ile; 14.8 sayı, 6.2 ribaunt, 3.0 ribaunt, 1.3 top çalma ortalamaları ile takımının final yolcuğunda büyük rol oynadı.

BÜYÜK FİNAL MERAKLA BEKLENİYOR

Temsilcimiz Türk Telekom yarın akşam saatler 22.00'u gösterirken EuroCup şampiyonluğu için İspanyol ekibi Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf önümüzdeki sezon için EuroLeague bileti almış olacak.