Haydi Telekom

Türkiye, salon sporlarında bir kupa daha almaya çok yakın. 7Days EuroCup finalinde temsilcimiz Türk Telekom, Gran Canaria ile karşılaşacak. Bugün İspanya'da saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı TRT Spor naklen ekranlara getirecek. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Kulüp tarihinde ilk defa Avrupa Kupası'nda bir final maçına çıkıyoruz. Gurur doluyuz. Hedefimiz şampiyonluk" dedi. Önal, Türk sporunu desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Hem takım oyunları hem de bireysel sporculara da desteklerinin sonuna kadar süreceğini söyledi.