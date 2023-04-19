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Potada play-off heyecanı! Fenerbahçe-Galatasaray yarı final serisinin ikinci maçında

Son dakika spor haberleri... ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Serinin ilk maçını 84-60 kazanan sarı-lacivertliler, 1-0 önde bulunuyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 10:41
Potada play-off heyecanı! Fenerbahçe-Galatasaray yarı final serisinin ikinci maçında

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında yarın Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Alagöz Holding'i konuk edecek. Ahmet Cömert Spor Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Play-off yarı final serisinde 2 galibiyete ulaşacak takımın finale yükselecek. Serinin ilk maçını 84-60 kazanan sarı-lacivertliler, 1-0 önde bulunuyor.

Fenerbahçe, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin rakibi olacak. Taraftarı önünde mücadele edecek Galatasaray ise kazanarak seriyi 3. maça taşımak istiyor.

İki ekibin bu sezon ligde oynadığı iki mücadeleyi de Fenerbahçe Alagöz Holding kazanmıştı. Ligin ilk yarısında rakibini sahasında 80-72 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci yarıda deplasmanda oynadığı maçtan da 80-62 galip ayrılmıştı.

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