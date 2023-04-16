Haberler Basketbol Fenerbahçe - ÇBK Mersin Yenişehir BLD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euroleague Women

Fenerbahçe - ÇBK Mersin Yenişehir BLD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euroleague Women

Euroleague Women'da heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ve ÇBK Mersin Yenişehir BLD finalde karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - ÇBK Mersin Yenişehir BLD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 15:57 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 15:57
Fenerbahçe - ÇBK Mersin Yenişehir BLD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euroleague Women

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı ve ÇBK Mersin Yenişehir BLD Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen Final Four'da sahne alacak. Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Final Four finalinde bir diğer temsilcimiz ÇBK Mersin Yenişehir BLD ile sahaya çıkıyor. Sarı lacivertli ekip, ÇBK Mersin Yenişehir BLD ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - ÇBK Mersin Yenişehir BLD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BLD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - ÇBK Mersin Yenişehir BLD maçı 16 Nisan Pazar günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BLD MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Oğuzhan Koç'tan boşanma kararı alan Demet Özdemir'den karavan pozları...
3 yıl önce toprağa vermişti! Ebru Şallı "ponçiğim" dediği oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde yürek yaktı! “Sensiz geçen 1 yıl daha...”
B planı hazır! Zaniolo'nun yerine...
Cimbom'un yıldızına yakın markaj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TOFAŞ uzatmalarda kazandı
Çekya'daki çirkin olay sonrası Mersin'e özür!
2023 Kadir Gecesi mesajları resimli, dualı
Kadir Gecesi ne zaman 2023?
Kadir Gecesi çekilecek zikirler, tesbihler 2023 DİYANET
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus gerçekleri ortaya çıktı! Ses kaydı... Jesus gerçekleri ortaya çıktı! Ses kaydı... 17:15
Hertha Berlin'in yeni hocası belli oldu Hertha Berlin'in yeni hocası belli oldu 17:10
Bilardo Milli Takımı’ndan bronz madalya! Bilardo Milli Takımı’ndan bronz madalya! 16:59
Gol sevincindeki gerçek ortaya çıktı! Hat-trick için değilmiş Gol sevincindeki gerçek ortaya çıktı! Hat-trick için değilmiş 16:54
Bahattin Sofuoğlu'dan Zayn Sofuoğlu sözleri! "Onun yaşında..." Bahattin Sofuoğlu'dan Zayn Sofuoğlu sözleri! "Onun yaşında..." 16:22
Lille geriden gelerek kazandı Lille geriden gelerek kazandı 16:10
Daha Eski
TOFAŞ uzatmalarda kazandı TOFAŞ uzatmalarda kazandı 16:03
Fenerbahçe - ÇBK Mersin Yenişehir BLD maçı saat kaçta? Fenerbahçe - ÇBK Mersin Yenişehir BLD maçı saat kaçta? 15:57
Valencia - Sevilla maçı saat kaçta? Valencia - Sevilla maçı saat kaçta? 15:44
Atletico Madrid - Almeira maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Almeira maçı saat kaçta? 15:41
Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar Sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı! İşte yapılan yorumlar 15:35
Girona - Elche maçı saat kaçta? Girona - Elche maçı saat kaçta? 15:35