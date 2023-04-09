Galatasaray Çağdaş Faktoring 84-68 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Play-Off Çeyrek Final 3'üncü maçında evinde konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 84-68 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Galatasaray'dan 24 sayıyla Epiphanny Prince oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu sonucun ardından seride durumu 2-1'e getirdi ve adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek.
MÜCADELEDEN DETAYLAR
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Hüseyin Çelik, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Prince 24, McCowan 22, Nacickaite 17, Putnina 3, Işıl Alben 11, Pelin Bilgiç 3, Tuğçe Canıtez 2, Meltem Yıldızhan 2, Büşra Akbaş
Nesibe Aydın: Nelson 20, Thomas 17, Hempe 8, Derin Yaya 10, Feride Akalan 13, Gülşah Duman, Elif Emirtekin, İlayda Güner, Duygu Özen
1'inci periyot: 33-14
İlk yarı: 55-34
3'üncü periyot: 69-56