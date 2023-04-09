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Galatasaray Çağdaş Faktoring 84-68 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Play-Off Çeyrek Final 3. maçında evinde Nesibe Aydın ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadeleden 84-68 galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 20:14
Galatasaray Çağdaş Faktoring 84-68 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Play-Off Çeyrek Final 3'üncü maçında evinde konuk ettiği Nesibe Aydın'ı 84-68 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Galatasaray'dan 24 sayıyla Epiphanny Prince oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu sonucun ardından seride durumu 2-1'e getirdi ve adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Hüseyin Çelik, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Prince 24, McCowan 22, Nacickaite 17, Putnina 3, Işıl Alben 11, Pelin Bilgiç 3, Tuğçe Canıtez 2, Meltem Yıldızhan 2, Büşra Akbaş

Nesibe Aydın: Nelson 20, Thomas 17, Hempe 8, Derin Yaya 10, Feride Akalan 13, Gülşah Duman, Elif Emirtekin, İlayda Güner, Duygu Özen

1'inci periyot: 33-14

İlk yarı: 55-34

3'üncü periyot: 69-56

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