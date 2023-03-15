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Gaziantep Basketbol Anwil: 75-91 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Polonya'nın Anwil ekibi ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Basketbol rakibine 91-75'lik skorla mağlup turnuvaya veda etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 00:26
Gaziantep Basketbol Anwil: 75-91 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Polonya'nın Anwil ekibine 91-75 yenildi.

Deplasmandaki ilk maçı 85-84 kazananmasına rağmen ev sahibi olduğu karşılaşmayı 16 sayı farkla kaybeden Gaziantep Basketbol, kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Gaziantep Basketbol, Mcintyre ve Frankamp ile etkili oldu. Konuk takım ise Moore ve Sobin ile karşılık vererek ilk periyodu 18-14 üstün geçti.

İkinci periyoda iyi başlayan Anwil, hem boyalı alan hem de dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle 18. dakikada farkı 18 sayıya (23-41) çıkardı. Gaziantep Basketbol sonraki bölümde bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalışırken, konuk takım soyunma odasına da 43-33 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 7-0'lık seriyle başlayan Anwil, 23. dakikada 50-33 üstünlüğünü sürdürdü. Daha sonra yaptığı organize hücumlarla üst üste sayılar bulan Gaziantep Basketbol, 28. dakikada farkı 6 sayıya (48-54) indirdi. Son bölümde tekrar kontrolü eline alan konuk takım, son periyoda da 66-51 önde girdi.

Son çeyreğe de etkili performansını taşıyan Anwil, 32. dakikada farkı 23 sayıya (51-74) kadar çıkardı. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren Polonya ekibi, müsabakadan 91-75 galip ayrıldı.

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