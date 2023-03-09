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Potada derbi heyecanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbide bugün Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşı karşıya gelecek. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, 18.00'de başlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı F.Bahçe, 80-72 kazanmıştı. Diğer maçların programı şöyle: 13.00 Antalya Toroslar Basketbol-Bursa Uludağ, 14.00 Çankaya Üniversitesi- ÇBK Mersin Yenişehir, 14.30 Nesibe Aydın-BOTAŞ, 15.00 Beşiktaş-Ormanspor, 15.30 M. Kayseri-Emlak Konut.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Potada derbi heyecanı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbide bugün Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşı karşıya gelecek. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, 18.00'de başlayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı F.Bahçe, 80-72 kazanmıştı. Diğer maçların programı şöyle: 13.00 Antalya Toroslar Basketbol-Bursa Uludağ, 14.00 Çankaya Üniversitesi- ÇBK Mersin Yenişehir, 14.30 Nesibe Aydın-BOTAŞ, 15.00 Beşiktaş-Ormanspor, 15.30 M. Kayseri-Emlak Konut.
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