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Beşiktaş OGM Ormanspor: 88-82 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş evinde OGM Ormanspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Beşiktaş 88-82'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 18:43
Beşiktaş OGM Ormanspor: 88-82 (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş, evinde OGM Ormanspor'u 88-82 yendi.

MÜCADELEDEN AYRINTILAR

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Can Mavisu, Eyyüp Ayhan, Metin Erol

Beşiktaş: Evans 28, Yağmur Kübra Taşar 7, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 2, Kübra İmren Sevindik 3, Elif Bayram 19, Draşkiçeviç, İnci Güçlü, Billings 22, Melek Uzunoğlu 7

OGM Ormanspor: Thomas 18, Kübra Erat 9, Damla Gezgin 17, Fatmanur Karakaş 11, Banu Şimşek 14, Gray 11, Nazlı Bircan Gökdemir 2

1. Periyot: 23-18

Devre: 48-38

3. Periyot: 68-57

5 Faulle Çıkan: 29.03 Gray (OGM Ormanspor)

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