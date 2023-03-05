Zafer Antep’in

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deprem felaketi nedeniyle İstanbul'da oynanan maçta Gaziantep Basketbol, AYOS Konyaspor Basketbol'u 85-81 yendi. Gaziantep, devresini 47-40 geride bitirdiği mücadelenin 3 ve 4. çeyreğinde oyuna ağırlığını koydu. Kırmızı siyahlılarda Hanlan attığı 21 sayıyla zaferde büyük roy oynayıp maçın en skoreri oldu.

'TÜRKİYE TEK YÜREK'

Ayrıca Miller 17, Michael 15 sayı kaydederek galibiyete katkı sağladı. Öte yandan müsabaka öncesinde depremzedeler unutulmadı. Deprem felaketini yaşayan şehirlerden olan Gaziantep'in basketbol takımı, müsabaka öncesinde "Türkiye Tek Yürek" yazılı bir pankart açtı. Ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.