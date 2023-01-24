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Fenerbahçe Alagöz Holding evinde Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 11. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 12:12
Fenerbahçe Alagöz Holding evinde Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 11. haftasında Çarşamba günü İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 10 maçta aldığı 8 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Grupta üst üste 8 maçını da kazanan Fenerbahçe, serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 8 takımlı grupta 7. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında grupta oynanan ilk müsabakayı Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda 85-67 kazanmıştı.

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