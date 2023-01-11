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Pınar Karşıyaka 89-96 UCAM Murcia (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika spor haberi: Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu’nun ikinci maçında İspanyol temsilcisi UCAM Murcia’ya 89-96 mağlup oldu ve Avrupa’ya veda etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 23:07
Pınar Karşıyaka 89-96 UCAM Murcia (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in etabının ikinci maçında İspanya'nın UCAM Murcia ekibi, Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 96-89 yenerek son 16 turuna kaldı.

Taraftarının önünde ilk periyota iyi başlayan Pınar Karşıyaka ilk 5 dakikada 7 sayılık (12-5) üstünlük sağladı. İspanyol temsilcisinin iyi oyunuyla periyot 22-22 beraberlikle tamamlandı.

Pınar Karşıyaka ve UCAM Murcia'nın büyük mücadele ortaya koyduğu 2. periyotta ise İzmir ekibi boyalı alanın dışından bulduğu sayılarla devreye 50-47 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyota da iyi başlayan Pınar Karşıyaka farkı 12 sayıya (72-60) kadar çıkardı ve periyodu da 72-63 önde bitirdi.

Son periyotta iyi bir oyun ortaya koyan UCAM Murcia, maçı 96-89 kazandı.

Sahasında oynadığı ilk maçı da 97-92 kazanan İspanyol temsilcisi bu galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı.

Öte yandan, rakibiyle 2017-2018 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşan Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibine iki maçta da yenilerek Dörtlü Final vizesi alamamıştı.

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