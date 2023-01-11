Frutti Extra Bursaspor 111-93 Cedevita Olimpija (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 10. haftasında A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, sahasında ağırladığı Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 111-93 yendi.

Maça etkili başlayan Frutti Extra Bursaspor, Dudzinski, Onuralp Bitim ve Clemmons'un yüksek yüzdeli atışlarıyla ilk çeyreği 30-15 önde bitirdi. İkinci çeyreğe iyi oyunla başlayan Cedevita Olimpija, Omic ve Ferrell'den bulduğu sayılarla 16'ncı dakikada skoru 40-34'e getirerek, farkı 6'ya indirdi. Seyircisinin desteğiyle maça yeniden ağırlığını koyan ev sahibi ekip, Onuralp Bitim ile Dudzinski'nin etkili oyunuyla soyunma odasına 55-41 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, 23'üncü dakikada skoru 65-43'e getirip, farkı 12 sayıya yükseltti. Sert savunmasıyla Cedevita Olimpija'nın rahat skor üretmesine engel olan Frutti Extra Bursaspor, üçüncü çeyreği 80-64 önde tamamladı.

Seyircinin desteğiyle son çeyrekte tempoyu arttıran Frutti Extra Bursaspor, dış atışlar ve boyalı alandan bulduğu yüksek yüzdeli atışlarla maçtan 111-93 galip ayrıldı.