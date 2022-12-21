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KK Buducnost - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Türk Telekom ve KK Buducnost kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı da sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KK Buducnost - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 11:31 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 12:00
KK Buducnost - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Eurocup

EuroCup'ta yeni sezon heyecanı başlıyor. 9. hafta maçında KK Buducnost ile Türk Telekom kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KK Buducnost - Türk Telekom basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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KK BUDUCNOST - TÜRK TELEKOM BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

KK Buducnost - Türk Telekom basketbol maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de TRT SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

KK Buducnost - Türk Telekom MAÇINI CANLI İZLE

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