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Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor 75-110 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 110-75 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 16:18
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor 75-110 Fenerbahçe Alagöz Holding (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 110-75 yendi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: İsmail Binbir, Ahmet Murat Arıkanlı, Ali Osman Kanık

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 11, Büşra Akbaş 12, Büşra Akgün 12, Prints 24, Prince 12, Hatice Bilir 2, İdal Yavuz 2

Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 9, Iagupova 18, Stokes 6, McBride 20, Howard 19, Selin Rachel Gül 6, Manolya Kurtulmuş 6, Doğa Adıcan, idil Saçalır 3, Şerife Alperi Onar 12, İrem Erdik, Merve Aydın 11

1. Periyot: 24-15

Devre: 30-50

3. Periyot: 51-78

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