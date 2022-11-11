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Hidayet Türkoğlu: Hiçbir şey yapılmamış!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak TBF Basketbol Gelişim Merkezi'nin inşaatında spor müdürleriyle incelemelerde bulundu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 20:25
Hidayet Türkoğlu: Hiçbir şey yapılmamış!
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yapımı süren TBF Basketbol Gelişim Merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Etkinliğe Başkan Türkoğlu ve çeşitli medya kuruluşlarının spor müdürlerinin yanı sıra TBF Yönetim Kurulu üyeleri ile basın mensupları katılım gösterdi. Başkan Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana yapmayı hayal ettikleri proje olduğuna değinerek, "Herkesin kafasında soru işareti vardı. Acaba gerçekleşecek mi diye? Bu süreç bizim için çok değerli. Türk basketbolu için bu zamana kadar hiçbir şey yapılmamış. Bu bizi çok üzmüştür. Ülkemize Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle çok büyük tesisler kazandırıldı. Kendisi bu projeye ilk günden beri sahip çıktı. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisinin sayesinde anlamlı bir tesis olacak. Tesiste 5 salonun, kamp merkezlerinin ve seyircilerin güzel vakit geçireceği yerler olacak. Bu projenin önümüzdeki yıl Türk basketboluna kazandırılacağına inanıyoruz. Burada basketbolu daha ileriye taşıyacak ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

TBF Gelişim Merkezi'nin inşaatını sürdüren firma yönetim kurulu başkan yardımcısı Fatih Demircan ise vaziyet planı üzerinden bilgi verdi. Demircan, projede 10 bin kişilik ana salon, bin kişi kapasiteli bir antrenman ve maç salonu, 500 seyirci kapasiteli 3 altyapı salonu, basketbol müzesi ve kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme-içme alanları ile sporcu ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir spor oteli olacağını dile getirdi. İnşaatın tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Fatih Demircan, "TBF binasında çelikleri koymaya başladık. Ana salonun olduğu yerde de temel atmaya başladık. Altyapı salonlarının biri tamamen bitti. Otel binası yukarıya doğru yükseliyor. Orayı da kışın ortalarına doğru bitireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamaların ardından Başkan Türkoğlu, spor müdürlerine tesis inşaatını gezdirdi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle noktalandı.

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