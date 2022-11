Fenerbahçe Beko eski başantrenörü Sasha Djordjevic'den flaş açıklamalar

Fenerbahçe Beko'da göreve gelen başantrenör Dimitris Itoudis büyük bir başarıya imza attı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nde yenilgi yüzü görmedi. Öte yandan sarı-lacivetlilerin eski başantrenörü Sasha Djordjevic, Fenerbahçe macerasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KUPAYI EFES'E KAPTIRDI SONRA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ"

Sezonun ilk resmi maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip, sahadan 71-62 mağlup ayrılarak kupayı rakibine kaptırdı. Bu maçın ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague'de toplamda 10 maça çıkan sarı-lacivertliler yenilgi yüzü görmedi.

Euroleague'de deplasmanda son olarak Anadolu Efes ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe baştan sona üstün oynadığı müsabakayı 88-79'luk galibiyetle tamamladı.

"NEZAKETİMİ, ZAYIFLIKLA KARIŞTIRMAYIN"

Sarı-lacivertlilerin eski başantrenörü Sasha Djordjevic, Fenerbahçe macerasına yönelik açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli takımı 4 yıllık aranın ardından Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaştıran Djordjevic, Twitch'te Area 52 adlı kanala konuk oldu.

"Virtus ile şampiyon oldun, kabul görmedin. Fenerbahçe ile şampiyon oldun, kabul görmedin?" sorusuna Sırp başantrenör, "Amerikalıların bir lafı var. 'Nezaketimi, zayıflıkla karıştırmayın.' Fakat kazanılan bu başarılar aslında bir çalışmanın, bir sistemin kabulü. Ben kendi yolumdan gidiyorum ve bu yolda da içimde ne varsa onu aktarmaya çalışıyorum." dedi.

"FENERBAHÇE'DE BU HİÇ OLMAMIŞTI"

Kasım-Aralık aylarında şampiyonluk kazanılmıyor. Bu bir süreç, bu her antrenmana yönelik bir çalışma, her sabaha hazırlık, her toplantıya hazırlığın ürünü. Çalıştığınız, dinlendiğiniz, konuştuğunuz, iletişim kurduğunuz bir sistem oluşturmanın ürünü. Bir keresinde Fenerbahçe'deki bir fizyoterapist dedi ki bana 'Teşekkürler koç. Her gün buraya gülümsemenizi getirdiniz. Bu hiç olmamıştı. Bunun için çok teşekkürler.'

'Şunu yaptım, böyle yaparım' demek için söylemiyorum. Yaptığınız şeyler orada kalıyor fakat bunlar doğru deneyimler.

"SÖZLEŞMEMDE MADDE VARDI"

Fenerbahçe konusunda sözleşmemde bir çıkış maddesi vardı. Ben bu maddeyi kendim kabul ettim. Takımı ben kurmamış olsam da. Sadece 1 oyuncuyu ben getirdim. Şehmus Hazer. Daha doğrusu, ben takıma katıldıktan sonra onay verdim diyelim. Ben EuroLeague'de playofflara kalınamaması hâlinde şampiyon olunsa da bir karar verebilmelerine yönelik maddeyi kabul ettim. Bu durumda da sözleşmeden çıkabiliyorlardı.

Çünkü Fenerbahçe gibi bir camia için playofflara kalamamanın ne demek olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kendimi kurtarmaktan ziyade kendimi öne atarak camiayı korumaya çalıştım.

Ama sonra finalde Shane Larkin gibi 'altıncı bir Türk oyuncu' ile oynayan Anadolu Efes'e karşı oynadık. Micic & Larkin muazzam bir guard ikilisi. Orada da tabii güzel bir hazırlık yapabildik. Oyuncularımla çok büyük gurur duyuyorum o final eşleşmesinden dolayı. Bunu da biliyorlar. Onlar da ben de bunu nasıl başardığımızı biliyoruz. Güzel bir başarıydı gerçekten.

55 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin başında toplam 69 maçta görev aldı. Sarı lacivertliler Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 41 karşılaşmada 32 galibiyet ve 9 mağlubiyet alırken, takımın Turkish Airlines EuroLeague karnesi 10 galibiyet ve 18 mağlubiyet oldu. EuroLeague'de playofflara katılım sağlamayı başaramayan Fenerbahçe Beko, ligde ise Anadolu Efes'i finalde geçerek 2021-22 sezonunu şampiyonlukla tamamladı.