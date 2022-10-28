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Bursa BŞB: 49 N. Aydın: 67

Kadınlar Avrupa Kupası'nda oynanan Türk derbisinde, Nesibe Aydın Bursa BŞB'yi deplasmanda 67-49 mağlup etti. E Grubu mücadelesinde, Nesibe Aydın ilk yarıyı da 33-16 önde geçti. Gecenin diğer sonuçları şöyle: Elitzur Ramia-Hatayspor: 66-48 (B GRUBU), Botaş-Kibrikstis: 64-69 (F GRUBU)

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 06:50
Bursa BŞB: 49 N. Aydın: 67
Kadınlar Avrupa Kupası'nda oynanan Türk derbisinde, Nesibe Aydın Bursa BŞB'yi deplasmanda 67-49 mağlup etti. E Grubu mücadelesinde, Nesibe Aydın ilk yarıyı da 33-16 önde geçti. Gecenin diğer sonuçları şöyle: Elitzur Ramia-Hatayspor: 66-48 (B GRUBU), Botaş-Kibrikstis: 64-69 (F GRUBU)
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