Anadolu Efes Darüşşafaka: 88-78 | MAÇ SONUCU ÖZET

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 88-78 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 3'te 3 yaparken, Darüşşafaka ise 2. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlere sahne olan maçın ilk periyodu 22-20 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona erdi. Maçtaki çekişme ikinci çeyrekte de devam ederken, Darüşşafaka soyunma odasına 43-41 önde gitti. Maçın ilk yarısında Darüşşafaka, McCullough, Doğuş Özdemiroğlu ve Ercan Osmani ile etkili olurken, Anadolu Efes, Micic ve Buğrahan Tuncer ile karşılık verdi.

Maçın üçüncü periyodunda uzun oyuncuları Pleiss ve Dunston'ın da devreye girmesiyle üstünlüğü ele geçiren Anadolu Efes, soy çeyreğe 64-60 önde girdi. Son periyotta Beaubois ve Clyburn'ün etkili performansıyla oyunun kontrolünü ele geçiren Anadolu Efes, 36. dakikada farkı 10 sayıya (77-67) çıkardı. Darüşşafaka, Starks'ın üst üste kaydettiği basketlerle oyuna ortak olmaya çalışırken, rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen Anadolu Efes salondan 88-78 galip ayrıldı.