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Aliağa Petkimspor 79 - 89 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 89-79 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 17:28
Aliağa Petkimspor 79 - 89 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU)

Her iki ekibin de 3 sayılık basketler bulduğu ilk 7 dakikalık bölümü 18-18 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde Prewitt ve Melson'la 3 sayılık basketler bulmaya devam eden Aliağa Petkimspor, ilk periyodu 26-22 önde bitirdi.

İkinci periyoda Webster ve Nusret'in basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 14. dakikada Dorukhan'ın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 35-24. Farkın azaltan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, son 3 dakikasına 41-35 üstün girdiği devreyi 48-45 galip tamamladı.

Üçüncü periyoda 10-0'lık seriyle başlayan ve 55-48 üstünlük kuran Anadolu Efes, periyodun son 4 dakikasına 57-55 önde girdi. Konuk ekip periyodu 64-62 üstün bitirdi.

Son periyodun başında rakibine sayı şansı tanımayan Anadolu Efes, Clyburn ve Buğrahan'ın basketleriyle 35. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 85-67. Anadolu Efes müsabakadan 89-79 galip ayrıldı.

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