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Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay ve Vasilije Micic açıklamalarda bulundu

Anadolu Efes takımı oyuncuları Doğuş Balbay ile Vasilije Micic THY Avrupa Ligi öncesi açıklamalarda bulundu. Vasilije Micic, En güçlü ve yetenekli takımlardan biriyiz" dedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 14:26
Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay ve Vasilije Micic açıklamalarda bulundu

Anadolu Efes Basketbol Takımı oyuncuları Doğuş Balbay ile Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde yarın başlayacak 2022-2023 sezonunda hedeflerine adım adım ilerlemek istediklerini söyledi.

Kaptan Doğuş Balbay ile Sırp oyun kurucu Micic, lacivert-beyazlı kulüp ile Bilyoner arasındaki sponsorluk anlaşmasının bir yıl uzatılması dolayısıyla düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde son 2 sezonu şampiyon tamamladıklarını hatırlatan Doğuş Balbay, "Uzun bir maraton. Kızılyıldız mts maçıyla başlıyoruz. Her zaman hedeflerimiz çok yüksek. Adım adım ilerlemek istiyoruz. Umarım herkes için sağlıklı bir sezon olur. Taraftarlarımızın destekleri bizim için çok önemli. Sahamızdaki her maça onları bekliyorum. Beraberce güzel bir sinerji yaratıp inşallah hedeflerimize adım adım ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çok uzun bir sezon olacağını aktaran Micic ise "Geçen sezon çok önemli başarılar elde ettik. Bunu sürdürmek bizim için çok önemli. Kesinlikle en güçlü ve yetenekli takımlardan biriyiz. Alçak gönüllü olmalıyız. Maç maç düşünerek ve tutkumuzu koruyarak sıkı çalışmaya devam etmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

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