Haberler Basketbol FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası A Spor’da!

FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası A Spor’da!

Kadınlarda dünya basketbolunun en iyisi A Spor ekranında belli oluyor. FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası Yarı Final ve Final heyecanı Cuma ve Cumartesi sabahı basketbolseverleri A Spor’da buluşturacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 16:13 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 16:46
FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası A Spor’da!

FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası Yarı Finali'nde WNBA yıldızlarından kurulu ABD ve Kanada 30 Eylül Cuma saat 10:00'da kozlarını paylaşırken; son Dünya Kupası'nın finalisti Avustralya güçlü rakibi Çin ile saat 12:30'da finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek.

Dünya Şampiyonunu belirleyecek dev final de 1 Ekim Cumartesi sabahı 09:00'dan itibaren A Spor'dan naklen yayınlanacak.

FIBA Kadınlar Dünya Basketbol Şampiyonası Yarı Final ve Final heyecanı Cuma ve Cumartesi sabahı basketbolseverleri A Spor'da buluşturacak.

DİĞER
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz Paris sokaklarını salladı! Güzelliğiyle mest etti!
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu sarı oyuncağıyla Bebek'te asfaltı ağlattı! O aracın fiyatı dudak uçuklattı: "Bas gaza Yağmur bas gaza"
Diyarbekirspor turladı!
Jesus kararını verdi! İleri ikili onların
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya Kupası'nda yarı finalistler belli oldu
F.Bahçe'den Kadın Basketbol'a transfer
2022 KPSS Ön Lisans giriş belgesi sorgula
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KPSS Ön Lisans kaç dakika sürecek?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dünya Kupası'nda yarı finalistler belli oldu Dünya Kupası'nda yarı finalistler belli oldu 16:34
ZTK 3. Tur kura çekim tarihi açıklandı ZTK 3. Tur kura çekim tarihi açıklandı 16:30
Ülkemizi temsil edecek! Ülkemizi temsil edecek! 16:26
Kadınlar Basketbol Şampiyonası A Spor’da! Kadınlar Basketbol Şampiyonası A Spor’da! 16:12
Feghouli'den mesaj var! "Faiz talep etmedim" Feghouli'den mesaj var! "Faiz talep etmedim" 16:02
Diyarbekirspor turladı! Diyarbekirspor turladı! 15:52
Daha Eski
“Çok zor bir maç olacak” “Çok zor bir maç olacak” 15:46
Jesus kararını verdi! İleri ikili onların Jesus kararını verdi! İleri ikili onların 15:40
Efeler Ligi'nde 53. sezon Cuma günü başlıyor Efeler Ligi'nde 53. sezon Cuma günü başlıyor 15:38
TÜRKİYE HIRVATİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 TÜRKİYE HIRVATİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 15:23
Batshuayi'den derbi sözleri! "Şansımız..." Batshuayi'den derbi sözleri! "Şansımız..." 15:22
G.Saray Adana deplasmanı öncesi hız kesmiyor! G.Saray Adana deplasmanı öncesi hız kesmiyor! 15:21