Ömer Onan: Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Onan, sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Lige yeni katılan Konyaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'a ayrıca başarılar dileyen Onan, "Bugün burada kulüp temsilcilerimizle, yeni sezon öncesi neler hissedildiğine dair en güzel günlerden birisini yaşadık. Birbirinden değerli 16 takımımız var. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum. Pandemiyle uzun süre boğuştuk ve seyircilerin salona gelemediği süreci yaşadık. Ben inanıyorum ki bütün basketbol severler salonları dolduracaktır." ifadelerini kullandı.

Milli takımın güzel bir hazırlık dönemin geçirdiğini de aktaran Onan, "Dünya Kupası Elemeleri'nde Avrupa'nın en iyi 2 takımı (Letonya-Sırbistan) denk geldi. Kendimizi görmemiz açısından bu da önemliydi. Letonya maçında iyi mücadele edemedik ama 20 sayı geri düştüğümüz, NBA (Amerikan Basketbol Ligi) MVP'sinin oynadığı bir takım olan Sırbistan karşısında kardeşlerimiz bu mücadeleyi veriyorsa, bu bizi umutlandırdı. Hakemlerin takdir hakları farklı olsaydı, bugün galibiyeti konuşuyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Başantrenör Ergin Ataman'ın Avrupa Şampiyonası ile Dünya Kupası Elemeleri'ni ayrı tuttuğunu vurgulayan Onan, "İyi bir start alırsak, bu özgüveni daha yukarıya taşıyabiliriz. Arkadaşlarımızı bugün Gürcistan'a yolcu ettik. Bütün Türkiye ilk maçtan itibaren onlarla birlikte olacaktır. NBA'de de oynasanız, THY Avrupa Ligi'nde de oynasanız, bir oyuncu için ülkesinin bayrağını taşımaktan daha büyük gurur yoktur. Onlar da bu ülkenin gururu olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Onan, Süper Lig isim sponsorluğunun 1-2 detay dışında neredeyse tamamlandığı ve kısa süre sonra açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.