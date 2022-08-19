Haberler Basketbol Türkiye-Yunanistan basketbol maçının yayıncısı belli oldu

Türkiye-Yunanistan basketbol maçının yayıncısı belli oldu

Acropolis Turnuvası’nın final maçında Türkiye ve Yunanistan karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 21.00'de başlayacak ve Tivibu Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 14:02
Türkiye-Yunanistan basketbol maçının yayıncısı belli oldu
Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Acropolis Turnuvası'nın final maçı olan Türkiye-Yunanistan karşılaşmasını ekrana getirecek. Mücadele 19 Ağustos Cuma 21:00'da şifresiz ve canlı yayınlanacak.

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Acropolis Turnuvası'nın son maçı olan Türkiye-Yunanistan final mücadelesini basketbolseverlerle buluşturuyor. NBA yıldızlarının yer alacağı mücadele, bu akşam 21:00'da Tivibu Spor'dan şifresiz ve canlı olarak ekranlara geliyor.

Dev turnuvada son maç
Dünya Kupası elemeleri ve EuroBasket 2022 öncesinde son maçlarını oynayan Ergin Ataman önderliğindeki Türkiye, Acropolis Turnuvası'nda Gürcistan'ı 101-88 skorla yenmişti. Yunanistan ise Polonya'yı 101-78 skoruyla mağlup etmeyi başardı. Turnuva Türkiye ve Yunanistan final maçı ile sona erecek.
DİĞER
Taze gelin Petek Dinçöz'e eşinden dudak uçuklatan düğün hediyesi! Gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile evlenmişti!
İşte Türkiye'nin en yeni ilçesi! 152 yılda 7'inci kez taşınıyorlar | Artvin Yusufeli'de taşınma heyecanı
Başakşehir'den G.Saray'a transfer çalımı!
Beşiktaş genç futbolcu için prensip anlaşmasına vardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yunanistan - Türkiye maçı saat kaçta?
Isaac Bonga Bayern Münih'te! 2 yıllık kontrat
CANLI ALTIN FİYATLARI - 19 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?
BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Üniversite kazananlar, yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Kimler ek tercih yapabilir? | ÖSYM ek tercih kaç tane yapılır?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir'den G.Saray'a transfer çalımı! Başakşehir'den G.Saray'a transfer çalımı! 14:28
Yunanistan - Türkiye maçı saat kaçta? Yunanistan - Türkiye maçı saat kaçta? 14:25
Türkiye - Yunanistan maçı yayıncısı belli oldu Türkiye - Yunanistan maçı yayıncısı belli oldu 14:01
F.Bahçe'de A. Demirspor maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de A. Demirspor maçı hazırlıkları başladı 14:01
Isaac Bonga Bayern Münih'te! 2 yıllık kontrat Isaac Bonga Bayern Münih'te! 2 yıllık kontrat 13:59
"Şampiyonluk adayım Trabzonspor" "Şampiyonluk adayım Trabzonspor" 13:48
Daha Eski
Beşiktaş genç futbolcu için prensip anlaşmasına vardı! Beşiktaş genç futbolcu için prensip anlaşmasına vardı! 13:17
Jesus'tan dikkat çeken İsmail kararı! Avrupa'da... Jesus'tan dikkat çeken İsmail kararı! Avrupa'da... 13:07
Ümraniyespor - G.Saray maçı saat kaçta? Ümraniyespor - G.Saray maçı saat kaçta? 12:30
Sivas Malmö maçının hakemi belli oldu Sivas Malmö maçının hakemi belli oldu 12:27
Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:23
Rahat rahat Rahat rahat 06:32