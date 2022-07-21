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Real Madrid Mario Hezonja'yı transfer etti

Son dakika transfer haberi... İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı, UNICS Kazan'dan ayrılan Hırvat oyuncu Mario Hezonja'yı transfer etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 16:52 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 16:53
Real Madrid Mario Hezonja'yı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki forvetle iki yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Barcelona'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Hezonja, 2015 draftında Orlando Magic tarafından 1. tur 5. sıradan seçilerek Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) adım attı. NBA'de Magic'in yanı sıra New York Knicks ve Portland Trail Blazers'ta da oynayan Hezonja, geçen yıl Avrupa'ya dönerek Panathinaikos ve UNICS Kazan'da görev yaptı.

Geçen sezon UNICS Kazan formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 25 maça çıkan Hırvat basketbolcu, 14,2 sayı, 6,1 ribaunt ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı.

Pablo Laso'nun sağlık sorunları sebebiyle başantrenörlüğe Chus Mateo'yu getiren Real Madrid, Hezonja'nın yanı sıra Dzanan Musa ve Sergio Rodriguez'i transfer etmişti. İspanyol ekibinde tecrübeli oyuncular Rudy Fernandez, Fabien Causeur ve Sergio Llull'un ise sözleşmeleri uzatılmıştı.

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