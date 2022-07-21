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Anadolu Efes Vasilije Micic ve Shane Larkin ile yola devam ediyor!

Son dakika basketbol haberleri... Üst üste 2. kez THY Euroleague'de şampiyon olan Anadolu Efes, Vasilije Micic Micic ve Shane Larkin ile yola devam etme kararı aldı. Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen Efes, MVP seçilen Vasilije Micic ve Shane Larkin'i takımda önemli bir transfer hamlesi yaptı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 11:25
Anadolu Efes Vasilije Micic ve Shane Larkin ile yola devam ediyor!

THY Euroleague'in üst üste ikinci kez şampiyonu Anadolu Efes, yeni sezon kadro planlamasını yapıyor. ING Basketbol Süper Ligi finalini Fenerbahçe Beko'ya kaybeden Efes'te Micic ve Larkin ile ilgili sıcak gelişme yaşandı.

Genel direktör Alper Yılmaz, "Shane ve Vasa onumuzdeki sezon da bizimle beraber olacaklar" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE BEKO'DAN EFES'E TRANSFER
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan İtalyan basketbolcu Achille Polonara'yı renklerine bağladı. Polonara 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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