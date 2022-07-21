Anadolu Efes Vasilije Micic ve Shane Larkin ile yola devam ediyor!

THY Euroleague'in üst üste ikinci kez şampiyonu Anadolu Efes, yeni sezon kadro planlamasını yapıyor. ING Basketbol Süper Ligi finalini Fenerbahçe Beko'ya kaybeden Efes'te Micic ve Larkin ile ilgili sıcak gelişme yaşandı.

Genel direktör Alper Yılmaz, "Shane ve Vasa onumuzdeki sezon da bizimle beraber olacaklar" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE BEKO'DAN EFES'E TRANSFER

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan İtalyan basketbolcu Achille Polonara'yı renklerine bağladı. Polonara 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.