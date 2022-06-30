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BASKETBOL HABERLERİ | Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo ile yollar ayrıldı!

ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'da gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürüyor. Bu çalışmaların sonucunda son olarak kadrosunu Tonye Jekiri ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı Kanarya, yıldız basketbolcu Nando De Colo ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 22:33 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 22:33
BASKETBOL HABERLERİ | Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Nando De Colo ile yollarını ayırdığın açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2019-20 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte takımımızın en değerli parçalarından biri olan Nando De Colo ile yollarımız ayrılmıştır. Sözleşmesi 2021-22 sezonunda sona eren sporcumuz, kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır. Avrupa basketbolunun son dönemine damgasını vuran isimlerden biri olan ve üç sezon boyunca Fenerbahçe formasını özveriyle terleten Nando De Colo'ya katkıları için teşekkür ediyor, sporcumuza kariyerinin yeni dönemi için başarılar diliyoruz" denildi.

İŞTE YAPILAN O AÇIKLAMA

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