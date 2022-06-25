Damyean Dotson Gaziantep’te

Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, ABD'li skorer Dotson ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. 2020-2021 sezonunda Clevaland Cavaliers takımıyla 46 maça çıkan oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
GaziantepBasketbol, ABD'li oyuncu Damyean Dotson'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, ABD'li skorer Dotson ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. 2020-2021 sezonunda Clevaland Cavaliers takımıyla 46 maça çıkan oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.